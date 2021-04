Een energieke comeback van Fireflight met bemoedigende teksten

Na een remix-EP van dat laatste album leek Fireflight een stille dood gestorven, maar nu ze met Who we are: The Head And The Heart weer op het toneel verschijnen, blijkt dat allesbehalve het geval te zijn. Het eerste wat opvalt is dat de band het album in twee delen heeft opgesplitst (‘The Head’ en ‘The Heart’). Het tweede wat opvalt: de scheurende gitaren en de bijtende zang van Dawn Michele zijn helemaal terug. Vanaf het begin waan je je weer in het tijdperk van een hit als ‘Unbreakable’ uit 2008. In ‘Bang Bang’ en ‘Who We Are’ schakelt de band nog een tandje bij. Het zijn liedjes met een hoog tempo, veel energie en sterke zang. In ‘How To Fly’ komt de band tot een hoogtepunt. In een iets meer ingehouden tempo, sterke melodieë..

