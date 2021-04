Het album ‘Distractions’ van Tindersticks is wel erg minimalistisch

Het is erg repetitief en met een paar regels tekst een cadans over het ouder worden. De groep Britse alternatievelingen, onder leiding van Stuart A. Staples, is maatschappijkritischer dan ooit en neemt ook muzikaal afscheid van de welgevormde, melodieuze en soms zoetgevooisde hoogstandjes van vroeger, zoals nog te horen op No Treasure But Hope uit 2019. Niet voor niets heet de eerste single ‘You’ll Have To Scream Louder’. Het is een oud nummer, een 37 jaar oude cover van de Television Personalities. Dit maakt al duidelijk dat je deze plaat geen lockdown-album mag noemen. Staples sluit wel bewust aan bij de kwaadheid die jongeren in dat decennium kenmerkte (werkloosheid, punkrock, ‘no future’). Volgens hem is er niet zov..

