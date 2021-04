Niet alles doorstaat de tand des tijds op ‘The Golden Years Of Dutch Pop Music’

Na een jaar of tien en een stuk of tachtig dubbelalbums komt er een einde aan de serie die wel nu voor de laatste maal onvolprezen zullen noemen: The Golden Years Of Dutch Pop Music van het label Universal Music. De jaren vijftig tot negentig passeerden de revue en het meest aangename was dat ook groepen en artiesten die het niet tot wereldwijde bekendheid of eeuwige roem hadden geschopt, toch een plaats kregen op de bovenste plank van de nederpop.