Van Young Shakespeare tot oude rocker. Neil Young is nog altijd op dreef

In principe lopen er drie series: de Box Sets, vijf gepland, twee verschenen, dure dozen die de platen uit een bepaalde periode anders geordend en verrijkt met tientallen onbekende songs en uitvoeringen brengen; de Performance Series, minstens zestien albums gepland, met memorabele concerten, en de Official Bootleg Series, met tot dusver zes liveconcerten die toch al wijd circuleerden.

In februari en maart verschenen er twee albums die bij elkaar een mooi, en te betalen, profiel geven van de artiest. Way Down In The Rust Bucket is de 144 minuten durende weergave van een elektrisch concert, ‘gecontroleerde woestenij’ op 13 november 1990 in de kleine Catalyst Club in Santa Cruz, Californië. Met zijn band Crazy Horse speelt hij de b..

