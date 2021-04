Een eerlijk en oprecht geluid van Jon Foreman, de zanger van Switchfoot

Jon Foreman is de zanger van de christelijke rockband Switchfoot en een begenadigd songwriter. Net als vele muzikanten zat hij vorig jaar thuis vanwege de lockdown. Wat doe je dan als muzikant? Liedjes schrijven natuurlijk. Zo ook Jon Foreman: hij is terug met nieuw solowerk.

Naast dat hij met zijn band Switchfoot begonnen is aan opnames voor een nieuw album, maakte hij ook een solo-album, dat hij onlangs uitbracht: Departures. Foreman schrijft eigenlijk altijd schitterende liedjes, met licht-filosofische en diepgaande teksten, en dit album is daarop geen uitzondering. Opvallend is wel dat hij zich op dit album nog meer uitspreekt over zijn geloof dan voorheen. Waar zijn geloof voorheen vaak impliciet in zijn liedjes lag opgesloten, zingt hij nu regelmatig over God en Jezus.

Tegelijkertijd blijft hij wel ongelooflijk eerlijk over zijn frustraties en zijn twijfels, maar ook over zijn dankbaarheid. Zo staat halverwege het album de bij de strot grijpende ballad ‘Jesus, I have my doubts’. Het is een eerlijke en op..

