Mooi en weelderig werk van The Style Council

De Britse zanger Paul Weller heeft tot nu toe drie fasen gehad in zijn muzikale leven. Eerst was hij frontman van The Jam, een popgroep die eind jaren zeventig ontstond. De laatste drie decennia is hij vooral soloartiest, met zeer uiteenlopende albums waarin hij diverse stijlen beoefent.

Tussen fase een en drie in zat een andere band, The Style Council, die mooie, gepolijste muziek bracht met grote invloed van jazz, soul en orkestwerk. De gladde buitenkant liet onverlet dat Weller in prachtige ballads met harde politieke teksten kwam; het waren tenslotte de jaren tachtig. ‘Walls Come Tumbling Down!’, ‘Dropping Bombs On The Whitehouse (Extended version)’ was toen extreem, maar werd in 2021 bijna werkelijkheid. Ironisch en grappig zij ‘Come to Milton Keynes’ en ‘Why I Went Missing’.

Mooi zijn ook ‘Boy Who Cried Wolf’ en ‘The Paris Match’. Maar het absolute hoogtepunt, inhoudelijk qua onderwerp natuurlijk het dieptepunt, blijft ‘Ghosts Of Dachau’. Dat weegt zwaarder dan de geposeerde manifesten en verklaringen bij plat..

