Een mooi maar wel wat ingewikkeld nieuw album van Ben Howard

Collections From The Whiteout is alweer het vierde album van de Britse singer-songwriter, die in 2011 met ‘Keep Your Head Up’ een grote hit scoorde. Een nieuwe hitmachine was geboren, zo dacht iedereen. Pop, folk, makkelijke melodieën, dat kon niet misgaan.

Howard zelf dacht daar echter heel anders over. Al die aandacht hoeft hij niet, hij wil maken wat op z’n hart ligt. Collections From The Whiteout is wat dat betreft een waardig opvolger voor het in 2018 verschenen Noonday Dream. Het is experimenteel, dromerig, ietwat donker van aard, melancholisch en geschikt voor de verfijnde liefhebber. De gitaar is veelal ingewisseld voor elektronische tonen.

Fans die teleurgesteld zijn zouden er echter goed aan doen dit album toch eens te beluisteren. Want hoewel alles anders is, is één ding ongewijzigd: op de muziek van Howard kun je nog steeds heerlijk wegdromen. Prima nummers zijn ‘What A Day’, ‘Far Out’ en ‘Rookery’. Op dit album zingt Howard niet zozeer over zichzelf, maar meer over anderen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .