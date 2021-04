Deluxe-versie van ‘Jezus Overwinnaar’ van Mozaiek Worship is waardevolle toevoeging

Mozaiek Worship heeft in maart een nieuw album uitgebracht. Het album Jezus Overwinnaar (Deluxe) is een vernieuwde versie en verdere aanvulling op het succesvolle album Jezus Overwinnaar uit 2019. Mozaiek Worship bestaat uit een groep enthousiaste zangers en muzikanten en is onderdeel van de kerk Mozaiek0318 in Veenendaal.