De plaat Wildflowers is heruitgegeven zoals het was bedoeld

Opgenomen in de loop van twee jaar en oorspronkelijk bedoeld als een album met twee schijven, was het misschien wel de meest creatieve periode in zijn leven. Songs als ‘You Don’t Know How It Feels’, ‘You Wreck Me’, ‘Don’t Fade On Me’ en ‘Crawling Back To You’ zijn pijnlijk persoonlijk en zelfkritisch. Petty nam de plaat op met Rick Rubin, de man die ook Johnny Cash aan het eind van zijn leven tot een zesvoudige ultieme worp aan albums bracht, gestript tot pure intensiteit. Nu is de plaat heruitgegeven zoals het was bedoeld; vijftien songs worden vergezeld van tien songs die nog op de plank lagen.

Deze versie is beschikbaar in 2CD of in 3LP. De ‘deluxe’ versie bevat 54 songs omdat er ook nog een tape met ‘home recordings’ werd gevond..

