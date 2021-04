Hoe meer ik me in BJ Barham verdiep, hoe meer ik het idee heb dat hij recht van spreken heeft

De Amerikaanse alternatieve countryband American Aquarium staat al een tijd op mijn netvlies, met een cocktail van patriottisme, gedoemd geloof en de zelfkant van het leven dat op ieder nieuw album, acht inmiddels, wordt opgedist. Een veelzeggende albumtitel luidt The Bible & the Bottle, de Bijbel & de fles ... Vorig jaar kwam er volgens kenners een ‘episch meesterwerk’ bij in de vorm van Lamentations, klaagliederen. Met op de albumhoes een illustratie van een kerk en opgeheven, betraande armen.

Nu zou ik niet dit hele album een meesterwerk willen noemen, helaas heeft frontman BJ Barham zich ingehouden. Dat geeft hij overigens zelf toe. Hij was bang dat het werk te zwaar, te ‘heavy’ zou worden. Dus werd water bijgemengd e..