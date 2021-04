Het dubbele V-teken van ex-Beatle Ringo Starr

Het lijkt ongelooflijk, maar op 7 juli wordt Sir Richard Starkey, ofwel ex-Beatle Ringo Starr, 81 jaar oud. Maar nog deze maand was hij uitbundig bij de les in een zoomgesprek met een groepje uitverkoren mediamensen. Het ging over zijn ep, een korte cd met vijf nieuwe songs, een tweede ep volgt wellicht in oktober. Het ging ook over de film Get Back, die in augustus moet uitkomen.

Peter Jackson, de man die in twintig jaar de filmtrilogieën rond The Hobbits en The Lord Of the Rings schiep, de soldaten van de Eerste Wereldoorlog weer kleur gaf in They Shall Not Grow Old, boog zich over de mislukte film Let It Be, waarmee The Beatles in 1970 chagrijnig uit elkaar gingen en komt met een veel vrolijker verhaal, inclusief het nu drie kwartier durende volledige ‘Rooftop’-concert op het dak van het Apple-kantoorgebouw in Londen, in januari 1969. Lol maken en altijd spelen, dat is koren op de molen van Starr. Hij houdt zich fit met broccoli, bosbessen, proteïnerijke milkshakes, en een ruimte die voor de helft atelier, voor de helft gymlokaal is.

De vijf nummers zijn best te pruimen. Op ‘Here’s To The Nights’ doet ongeveer d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .