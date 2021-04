New Cool Collective is de perfecte band voor Bianco

Het New Cool Collective en zanger Mark Reilly (oprichter van Matt Bianco) komen van tijd tot tijd samen voor een gezamenlijk project. Eerder ging het om het album The Things You Love dat in 2016 verschijnt. Daarna brengt New Cool Collective de Electric Monkey Sessions serie uit.

Mark Reilly produceert als Matt Bianco het album Gravity. Nu is er een nieuwe plaat op basis van de Zuid Amerikaanse cumbia en andere nieuwe sounds waardoor New Cool Collective zich in de afgelopen jaren heeft laten beïnvloeden en hun gezamenlijke interesse in latin, jazz, soul en rhythm & blues. Midden in het proces slaat dan ineens het coronavirus toe in Europa. Noodgedwongen besluiten New Cool Collective en Mark Reilly om de opnames van het album op afstand verder voort te zetten, voor beiden een ongebruikelijke manier van samenwerken. Toch merk je niks van de online aanloop; het swingt knisperend de pan uit. New Cool Collective van saxofonist Benjamin Herman is de perfecte band voor Bianco.

+ leuk

- beetje oppervlakkig

High Anxiety

Matt..

