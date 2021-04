Paul Zach toont de eeuwige kracht van een goede oude hymne

Enkele weken geleden stond er op deze plek een recensie van de nieuwste plaat van Remedy Drive. Deze rockband bestond jarenlang uit de vier gebroeders Zach, totdat een ruzie in 2011 voor een breuk zorgde. Drie broers vertrokken, waaronder Paul Zach.

beeld nd

beeld nd

Gelukkig voor ons stopte Paul niet volledig met muziek maken. Zijn recente werk, Hymns, staat vrij ver af van de catchy poprock van Remedy Drive. In de kern is Hymns wat de albumhoes beloofd: Paul Zach die soms eeuwenoude hymnes op zijn eigen manier heeft bewerkt. Klein en akoestisch. Denk aan kampvuursessies of een avond alleen teruggetrokken op je slaapkamer, met enkel wat kaarsjes en een drankje naar keuze. Zach weet die sfeer, geholpen door zijn veelzijdige stem, goed neer te zetten.

Toch verdienen twee andere zaken daar nog meer lof voor. Zach werkt op Hymns regelmatig samen met Page CXVI, een christelijke muziekgroep die als doel hebben om soms vergeten hymnes nieuw leven in te blazen en bekende hymnes op plaatsen te brenge..

