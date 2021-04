Een melodieus en ritmisch geheel van The Creative Collective Trio

The Creative Collective Studio in Veenendaal is een broedplaats voor muzikale initiatieven. Aan het begin van de coronaperiode werd de studio een toevluchtsoord voor muzikanten die zonder tijdsdruk en zonder publiek speelden. Muziek maken is voor hen net zo belangrijk als ademen. Er kwam een album uit voort.

Pianist Jan Willem van Delft, bassist Daniel van der Molen en drummer Jeroen van Santen kwamen elkaar hier regelmatig tegen. Na hun werk voor andere artiesten bleven ze ongedwongen hangen om te improviseren op bekende christelijke liederen. Geluidsman Jan Pronk besloot na een tijdje maar eens een paar microfoons neer te zetten. Het resultaat van deze instrumentale gospelsessies is Be Still My Soul. We treffen Jan Willem van Delft en Jan Pronk aan in de studio op de derde verdieping van de multifunctionele Veenendaalse Basiliek.

Was het niet de bedoeling dat dit een album zou worden?

Pronk: ‘Het was puur plezier. Ik doe dit werk al 20 jaar en doorgaans hoor ik vrij snel wat nodig is om een muzikale eenheid te creëren, maar het spel van deze..

