De speurtocht van Javier Lupiáñez. ‘Pisendel was uiterst kritisch op zijn eigen werk’

De naam Johann Georg Pisendel zal niet veel mensen wat zeggen. Er is weinig van hem bekend. Maar tijdgenoten als Telemann en Bach waren vol lof over zijn muzikale activiteiten. Nu een Spaanse violist enkele werken van hem heeft teruggevonden die op een nieuwe cd zijn te horen, kan ook onze bewondering groeien.

Javier Lupiáñez is blij met de ontdekkingen die hij in Dresden deed. ‘Pisendel was uiterst kritisch op zijn eigen werk. Daarom zijn maar weinig composities van hem bekend, maar die zijn dan ook erg goed. Mooi dat nu drie tot dusver anonieme vioolsonates aan hem kunnen worden toegeschreven.’

Wie was deze bijzondere man? Pisendel werd in 1687 in de buurt van Neurenberg geboren. Na zijn muziekopleiding aan het hof in Ansbach ging hij in 1709 naar Leipzig, waar hij lid werd van het orkest onder leiding van Georg Telemann. Onderweg ging hij even langs bij Johann Sebastian Bach.

Drie jaar later, in 1712, werd Pisendel lid van de Hofkapel in Dresden en in 1728 zelfs dirigent van dit ensemble. Dat groeide onder zijn leiding uit tot een van de best..

