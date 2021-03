Pat Barrett bracht onlangs het album Act Justly, Love Mercy, Walk Humbly uit. Barrett is al geruime tijd bekend in de worshipwereld. Als onderdeel van de worshipband Housefires schreef hij onder andere mee aan het bekende nummer ‘Good Good Father’.

beeld nd

beeld nd

Act Justly, Love Mercy, Walk Humbly is het tweede album dat Pat Barrett als solo-artiest uitbrengt. Barrett vertelt op zijn Facebook-pagina over het album. ‘Ik bid dat deze liederen op welke manier dan ook, je zullen helpen zoals ze mij ook hebben geholpen’, zo schrijft hij.

Het album bestaat uit zeventien nummers. Het openingsnummer is sterk en het album heeft verder een rustige sound. De plaat barst van de meezingbare nummers. Bij het nummer ‘As For Me’ zingt Chris Tomlin ook mee. Het tweede nummer, de titeltrack van het album, is ook een rustig nummer.

Deze plaat kenmerkt zich door herkenbare worship, een paar nummers zijn namelijk opnieuw opgenomen. Het zeven minuten durende nummer ‘When I Look at the Blood’ heeft een mooie opbouw. ‘Ac..

