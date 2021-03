Baanbrekende muziek van The White Stripes met een hoop ‘lawaai’

Een verzameling van de beste hits van rock band The White Stripes. Met onder anderen ‘Seven Nation Army’, ‘Fell In Love With A Girl’ en ‘Dead Leaves And The Dirty Ground’. 26 meestal korte, felle songs van broer en zus Jack en Meg White (nu 45 en 46 jaar oud), in een rechttoe rechtaan simpele gitaar-drum-stemmen benadering. Het duo maakte platen van 1998 tot 2007 en dit is eigenlijk de eerste fatsoenlijke compilatie.

The White Stripes kent twee soorten reacties: de ene groep vindt het een bak lawaai met een heleboel pretenties, de andere groep is van mening dat het tweetal baanbrekende muziek maakte. Deze recensie hangt er tussenin. Er zijn veel originele songs, creatief, scherp en spits, zoals ‘I Just Don’t Know What to Do With Myself’, ‘Ball and Biscuit’ (waarin een ode aan coke en amfetamine wonderlijk samengaat met een interpretatie van de Amerikaanse legende The Seventh Son), ‘Seven Nation Army’ (tot stadion-meezinger geworden), maar ook geschreeuw zonder muzikale wol. Bovendien missen er van de zes platen die gemaakt werden (waaronder in 2000 een album dat De Stijl heette) essentiële en mooie nummers, zoals ‘In the Cold, Cold Night’.

+ baanbrekend

+..

