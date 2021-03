Nominatie Typhoon en Maarten Heijmans

Enschede

De zangers Typhoon en Maarten

Heijmans behoren dit jaar tot de

genomineerden voor de Willem

Wilminkprijs voor het beste kinderlied van 2021. Typhoon is in de race met het lied Stotteren, dat hij voor Het Klokhuis schreef. Maarten

Heijmans maakt kans met het lied Ziekenhuis, geschreven door Jurrian van Dongen en Rutger de Bekker. Een andere kanshebber is tekstschrijver Jan Groenteman met zijn lied Boem Pats Kledder en Boink.

In totaal werden er 150 nummers ingestuurd voor de award. De prijs

is vernoemd naar de in 2003 overleden Enschedese dichter en schrijver Willem Wilmink. De winnaar wordt 18 april bekendgemaakt. <