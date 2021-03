Harde noten: 40 dagen-hardrock in de veertigdagentijd

De veertigdagentijd, de jaarlijkse periode van inkeer en vasten, van bezinning op en bepaling bij de steile gang van Jezus naar Jeruzalem, op zijn lijden en sterven, die periode hecht zich sterk aan muziek. Maar niet altijd aan dezelfde muziek.

Dit jaar kwam ik de Amerikaanse, christelijke hardrockband Bride weer op het spoor, een band die zich al zo’n tien jaar laat vergelijken met een slapende vulkaan. Af en toe is er een eruptie en verschijnt nieuw werk.

Bride is in Nederland veel minder bekend dan christelijke rockiconen als Stryper, White Cross of Skillet, maar gooide binnen het circuit altijd hoge ogen. Dat komt door de scherpgerande stem van zanger Dale Thompson, de durf tot experimenteren, van bluegrass en blues tot metal en garage..