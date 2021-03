In de aanloop naar Pasen klinkt in veel Nederlandse huiskamers steevast de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Met de podcast ‘ Meer dan Matthäus ’ willen de makers laten horen dat er veel meer mooie muziekstukken zijn geschreven die het verhaal van de lijdende Messias vertellen.

‘Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen’, klinkt het door de hoofdtelefoon. De warme klanken van het openingskoor maken de ogen al vochtig, terwijl de luisteraar daarvoor pas aan het eind van het drie uur durende oratorium expliciet wordt uitgenodigd: ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’. De ritmisch stuwende klanken van de bassen aan het begin zijn nog maar net op gang, en er klinkt een afschuwelijk snerpend geluid, alsof de naald van de platenspeler over de elpee krast. Einde muziek. Want het is nu juist géén podcast over Bachs meesterwerk; er is namelijk meer dan de Matthäus-Passion. ‘Dit doet pijn aan mijn oren’, verzucht Margriet Vroomans, de presentator van de nieuwe NPO4-podca..

