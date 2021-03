Oude en goede opnames op nieuwe plaat The Rough Guide To Gospel

Gospel en blues ontstonden in de late negentiende eeuw. Met zijn blijvende boodschap van troost en inspiratie is de oorsprong van de gospelmuziek geworteld in de tragedie van de Afro-Amerikaanse slavernij.

Deze aflevering van de honderden cd’s uit de Rough Guide-serie beschrijft de ontwikkeling van de gospelmuziek ten tijde van de vroegste opnames. De selectie gaat van straatartiesten via het gepolijste geluid van de ‘Jubilee Quartets’ tot bekende namen uit de vroege gospel als Thomas A. Dorsey, Arizona Dranes en Rev. J.M. Gates. De muziekvormen werden geboren in slavernij, ellende en de droom van verlossing. Zwarte kerken in het zuiden van de Verenigde Staten trokken de muziek de diensten in en niet zelden waren de voorgangers ook fervente zangers en instrumentalisten. Vandaar dat op deze plaat veel uitvoerenden ‘Rev.’ als titel hebben. De oudste opname is uit 1902, van het Dinwiddie Colored Quartet. De jongste is uit 1936, van R..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .