Een fraai uur muziek van Neil Diamond, afgemixt in de Abbey Road

Classic Diamonds is een nieuwe verzameling opnames van Neil Diamond. Maar liefst 14 van zijn meest geliefde hits heeft hij in de Abbey Road Studios en zijn thuisstudio in Californië van nieuwe vocalen voorzien samen met het London Symphony Orchestra.

In de Abbey Road werd het geheel afgemixt tot een fraai uur muziek. Op 23 januari 2018 maakte de zanger bekend dat hij met optreden stopt omdat bij hem de ziekte van Parkinson is geconstateerd. Achteraf bleek dat zijn allerlaatste concert op 19 oktober 2017 in de O2 Arena van Londen had plaatsgevonden.

Natuurlijk is het zoetgevooisd en clichématig, maar wacht even, deze diamant krijgt drie bonuspunten: Deze 81-jarige man is nog heel goed bij stem, hij meent het allemaal echt wat hij zingt en hij maakte na al het soms tenenkrommende show-werk van de jaren zeventig tot en met negentig goed met twee fabuleuze platen waarin hij eigen songs uitermate effectief en sober vertolkte: 12 Songs (2005), Home Before Dark (..

