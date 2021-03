Kleurrijke muziek uit Rusland van Arthur en Lucas Jussen in donkere tijden

De gebroeders Jussen bevinden zich tijdens ons Zoom-gesprek in hun ouderlijke woning. Daar staan twee vleugels tot hun beschikking en moeder is lief genoeg om een extra was te draaien.

Hoe hebben jullie je voorbereid voor dit Russische album?

Arthur: ‘Sergei Rachmaninov is romantiek ten top, dat moet je echt romantisch spelen. We verdiepen ons in zo’n periode, we beluisteren veel muziek van anderen, maar onze ideeën ontstaan vooral door zelf te spelen. Dat doen we al heel lang en op die manier vormen we ons een beeld van hoe de muziek uitgevoerd moet worden.’

Wat maakt Russische muziek anders dan muziek uit andere landen?

Arthur: ‘Bij Rachmaninov hoor je heimwee en verlangen naar iets dat niet binnen handbereik ligt. Het werk van Dmitri Sjos..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .