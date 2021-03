Terecht eerbetoon aan het Smits-orgel van Stephan van de Wijgert

Van de Wijgert speelt betrouwbaar en verzorgd. Af en toe mis je wel het speelse en energieke wat hij zelf aan een werk toekent, zoals de fuga in G (BWV 541) van Johann Sebastian Bach. Zijn zoon Wilhelm Friedemann won met dit Preludium en fuga het proefspel bij een sollicitatie als organist van het nieuwe Silbermann-orgel van de Sophienkirche in Dresden; een aardig detail dat Van de Wijgert vermeldt. De partita over de aria ‘Jesu, du bist allzu schöne’ van Georg Böhm was wat boeiender geworden met iets meer dynamiek. Mendelssohns Sonate nr. III, Saint-Saëns’ Prelude en fuga in B en César Francks Choral nr. III doen het erg goed op het Smits-orgel. Maar ook Bachs ..

