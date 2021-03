Album met het kenmerkende heldere en dynamische stemgeluid van McCracken

Ze begint haar album nog met het bekende ‘Be still my soul’, maar daarna volgt eigen werk, in een ingetogen rustgevende country-folkstijl uitgevoerd. Dat relaxte gevoel blijft zelfs behouden als het iets meer uptempo wordt, zoals in ‘Lay my worry down’. Vanwege corona is dit album vanuit verschillende thuisstudio’s op afstand van elkaar opgenomen, door de diverse muzikanten. De rode draad door het album heen is het geduldig leren omgaan met tegenslagen, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Het album is een pareltje. Naast de fijnzinnige muzikale uitvoering en de doordachte en geslaagde teksten in gezangenstijl, komt dat vooral door het kenmerkende heldere en dynamische stemgeluid van McCracken. Een integer en doorleefd geheel.

+ rustgevend

..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .