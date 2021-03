Een hoopgevend album van InSalvation

Bij de naam InSalvation zullen er bij lezers belletjes gaan rinkelen. InSalvation is al een flink aantal jaren actief en inmiddels is de band niet meer weg te denken uit de christelijke muziekwereld. Het onlangs verschenen album Verwacht is een plaat die je van InSalvation kunt verwachten. De plaat kenmerkt zich door grotendeels rustige worshipnummers. Toch slaat de band deels een nieuwe weg in met dit album, want Verwacht is de eerste volledig Nederlandstalige plaat die de band heeft uitgebracht. De boodschap van de muziek blijft ondanks dat hetzelfde: we mogen hoop en verwachting hebben in God en we mogen op God vertrouwen. De liederen hebben iets krachtigs. Juist omdat de teksten in het Nederlands worden gezongen, komen de nummers binnen. Op dit album staan Nederlandse uitvoeringen van nummers die eerder in het Engels te horen waren op de eerder verschenen albums Neon (2017) en Exodus (2020).