‘Verwenconcerten’ voor het hele gezin van Stichting Falderie

Dochter Jasmijn Blom (10) diende als inspiratiebron voor Stichting Falderie. Jasmijn heeft een meervoudige beperking; gemiddeld functioneert ze op het niveau van een kind van tien maanden. ‘Praten en lopen doet ze niet, maar ze is heel handig in het bedienen van haar rolstoel,’ vertelt moeder Hanna Blom-Yoo. ‘Daarbij is ze is bovengemiddeld muzikaal.’

En dan hebben we het niet over kinderliedjes: op alle video’s zien we Jasmijn intens genieten van ‘moeilijke’ klassieke muziek. Ze straalt, klapt in haar handen en slaakt zangerige kreetjes. Dat bracht Hanna Blom, zelf werkzaam in het muziekmanagement, op het idee van ‘Verwenconcerten’.

urgentie

Doelgroep: kinderen met een meervoudige beperking én hun familie. Dit laats..

