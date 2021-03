Serieuze improvisatiemuziek van het Rembrandt Trio & Hossein Alizade

Rembrandt Frerichs heeft zich diep ingegraven in de muziek uit het Verre Oosten. Toen zijn trio nog als het Rembrandt Frerichs trio speelde met gastmusici uit het oosten, had de muziek het karakter van jazz met een Perzisch tintje.

Same Self, Same Silence Rembrandt Trio & Hossein Alizade (beeld nd)