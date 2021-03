Muziek van Bob Dylan weer stofvrij gemaakt na een halve eeuw

Addertje een is commercieel. Er is een wet in de Verenigde Staten die stelt dat muziekrechten en uitvoeringen op geluidsdragers na vijftig jaar vervallen aan het publiek domein. Dan mag iedereen ze verspreiden en opslaan en valt er geen commercieel gewin mee te behalen. Wat veel artiesten van een zekere leeftijd doen, is per jaar de muziek van een halve eeuw oud stofvrij maken en in een minuscule oplage heruitbrengen. Dylan doet dat vanaf 2012 omdat hij in 1962 debuteerde als platenmakend artiest. Meestal zijn het in gruizig karton gestoken schijven vinyl met een exorbitante prijs; producten die de boodschap uitstralen: Koop Mij Niet!

Het is een van de minne kantjes van de geldwolf Dylan, die onlangs zijn kleine zevenhonderd liedjes verko..

