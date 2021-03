De jarige gemeente Zuidplas is verrijkt met een luchtige cd. Maar het had wat voeten in de aarde

Zuidplas is jarig. Het tienjarig bestaan van de gemeente met de plaatsen Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat zou in 2020 groots gevierd worden. Nu ligt er een lichtvoetige herdenkings-cd.

De nieuwe cd is een initiatief van Moordrechtenaar Eelco Slingerland. Onder de titel ‘Flying Eagle Concert’ organiseerde hij de afgelopen jaren enkele instrumentale concerten in de Dorpskerk van Moordrecht. De naam van de serie verwijst naar zijn bedrijf dat zich onder meer met advisering van bedrijven en het organiseren van evenementen bezighoudt.

‘Het concert in november 2019 werd bijgewoond door onze burgemeester Han Weber’, vertelt Slingerland. ‘Die was onder de indruk van het programma en de mooie locatie, de sfeervolle oude kerk. Hij verwees me toen naar het jubileumjaar 2020. De gemeente had voor allerlei activiteiten een subsidiepot beschikbaar en hij adviseerde me toen daarvoor een aanvraag in te dienen.’ Slingerland bedacht zich..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .