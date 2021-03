Hoe Billie Eilish een wereldwijde superster en de stem van generatie Z werd

Twee tieners bestormden de afgelopen jaren het wereldtoneel, als voorlopers van een nieuwe generatie: Greta Thunberg en Billie Eilish. Ze varen een radicaal eigen koers, met de blik van de wereld op zich gericht. Over Thunberg verscheen de fijne documentaire I am Greta, nu is ook over muziekfenomeen Billie Eilish een spraakmakende film uit.

Vorig jaar schreef de Amerikaanse Billie Eilish O’Connell geschiedenis door de vier belangrijkste categorieën bij de Grammy’s te winnen. Ze was net achttien jaar oud en werd de eerste vrouw en de jongste artiest ooit die een sweep realiseerde (best album, best song, best record, best new artist). Haar vier jaar oudere broer Finneas stond naast haar op het podium en werd tevens apart onderscheiden als beste producer. De muziek werd gemaakt in zijn slaapkamer. In diezelfde slaapkamer was ook de camera aanwezig van ervaren documentairemaker R.J. Cutler. Hij volgde Billie Eilish meer dan een jaar en legde vast hoe ze zich persoonlijk en als artiest ontwikkelde. De documentaire bevat ruim twintig concertfragmenten maar ook beelden va..

