Heel veel goeds van The Band bij elkaar gebracht. Fris geluid met veel extra’s

De legendarische band The Band brengt met een interval van vijftig jaar de platen die ooit verschenen opnieuw uit, in een technisch en geluidstechnisch perfecte remix en verrijkt met veel bonusmateriaal.

Na Music From Big Pink (1968) en de naar The Band genoemde tweede plaat (1969) is het nu de beurt aan Stage Fright, dat oorspronkelijk verscheen in augustus 1970. De titel van de plaat betekent ‘plankenkoorts’ en daar hadden de bandleden soms last van, hoewel ze toen al een decennium meedraaien, als begeleidingsband van de nu 86-jarige blueszanger Ronnie Hawkins en Bob Dylan. Het project om The Band als erfenis goed vast te leggen, is in handen van Robbie Robertson, de 77-jarige zanger.

Geen wonder, want de 83-jarige toetsenman Garth Hudson is niet meer van de openbaarheid en de andere drie leden van The Band zijn al verleden tijd: organist Richard Manuel hing zich op, bassist Rick Danko kampte met drugs en drank en drummer Lev..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .