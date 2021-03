‘Spaghetti’ en lentekriebels bij nieuw album van Smith & Burrows

Bij het horen van de bandnaam Smith & Burrows zullen veel mensen denken aan het kerstnummer ‘When The Thames Froze’. Dat nummer bereikte eind 2011 een toppositie in de hitlijsten en daardoor staat de band bijna synoniem aan kerstmuziek.

Daar gaat nu verandering in komen, want Tom Smith (leadzanger van Editors) en Andy Burrows (voormalig drummer van Razorlight) hebben een fonkelnieuw album uitgebracht: Only Smith & Burrows Is Good Enough. En dat album doet een stuk zomerser en opgewekter aan dan het werk uit 2011. Je kunt horen dat de muzikanten en vrienden veel plezier hebben beleefd aan het produceren van dit album. Alles is zelf ingespeeld en ook bijna alles is vrolijk en up-tempo.

Een fijne plaat om op te zetten, om positieve gedachtes de overhand te laten krijgen. Bij de eerste noten van ‘All The Best Moves’ is het al meteen raak. En van nummers als ‘Spaghetti’ en ‘Parliament Hill’ krijg je ook lentekriebels. Catchy is een woord van goed bij dit duo past en..

