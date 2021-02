Opgeven? Nooit! ‘Desnoods eet je uit de vuilnisbak!’

Na zeven levens en vijf huwelijken was het dan toch op. Oscar Benton leefde de blues, maar werd hulpbehoevend. Wat blijft, is zijn gouden strot en timing.

beeld nd

beeld nd

Dinsdag was al de documentaire Oscar Benton – I’m Back te zien. De 2Doc is gemaakt door Roel en Mees van Dalen. Die dag verscheen ook zijn biografie. Journalist Peter de Bruyn brengt postuum meer lijn in het leven van de blueszanger, showman, uitbater van disco’s en bordelen en onverbeterlijke dronkelap dan hijzelf ooit gekund zou hebben.

De Bruyn schrijft mild en laat mensen die veel te stellen hadden met het enfant terrible gebleven stemwonder kritische noten uiten. Het beeld dat verrijst is van een charmerend verhalenverteller, die tussen waarheid en Dichtung het sappig Bentoniaans sprak, maar ook een eendimensionale, in wezen armoedige geest, die laveerde tussen miskend zijn en de zicht naar beroemdheid op zich, een wonderlijk on..

