De Winterreise van Ragazze Quartet en Martijn Cornet in uiterste fijngevoeligheid

Toen ik iemand vertelde dat ik in het weekend twee uitvoeringen van Schuberts Winterreise had beluisterd, was zijn eerste reactie dat het ‘wel een heel bekend stuk’ is, en dat het dan stuk gehoord of stuk gespeeld kan zijn. Wat bleek: hij zit de hele dag op de weg en luistert vaak naar Radio 4. Daar komt de Winterreise kennelijk regelmatig langs. Ik heb zelf die ballast niet, want onder mijn werk heb ik geen muziek aan, en in mijn vrije tijd, die ik mezelf niet zoveel gun, zit ik vooral op YouTube, of heb ik een cd op staan. Bovendien is dat meestal orgelmuziek; hoewel ik instrumentale en vocale muziek ook erg mooi vind. Het was trouwens wel een echte muziekliefhebber die mij dit zei; zelf ook actief in een koor. Ik kon hem verzekeren dat de uitvoeringen die ik in het weekend had gehoord, toch erg goed waren.