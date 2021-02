Wie naar dit werk van Koetsveld luistert, hoor een andere sfeer dan in de Bach-passies

In deze weken voor Goede Vrijdag en Pasen wordt veel naar passiemuziek geluisterd. Zoals naar Haydns ‘Sieben letzten Worte’. Dat kan nu ook met een bijzondere uitvoering, voor klarinetkwartet, gespeeld door Peter Koetsveld. In zijn eentje.

Joseph Haydn schreef zijn Die sieben letzten Worte unseres Erlöser am Kreuze rond 1780 op verzoek van een kanunnik uit de Spaanse stad Cadíz. Daar waren ze in 1787 voor het eerst in een mis te horen. Dat gebeurde ter afwisseling met stiltes, het lezen van de kruiswoorden en korte preken hierover door de bisschop.

Haydn schreef het werk voor orkest, maar al snel verscheen een bewerking voor strijkkwartet, die uiteindelijk veel bekender werd dan het origineel. Het werd later bewerkt voor onder meer koor, piano en blaaskwartet.

Peter Koetsveld, lid en mede-oprichter van het Kurios Klarinetkwartet, werd in 2010 zo door dit werk geraakt, dat hij besloot er een arrangement voor zijn kwartet van te maken. ‘Ik baseerde me op de oorspronkelijk..

