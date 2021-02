Nog altijd krijg ik een vieze bijsmaak bij het nummer ‘When The Lady Smiles’

Het doek viel deze maand voor de Haagse rockband Golden Earring. Dit nadat bekend was geworden dat gitarist, mede-oprichter en songwriter George Kooymans (72) de progressieve spierziekte ALS heeft. De vier bevriende bandleden hadden afgesproken te stoppen wanneer een van hen zou wegvallen. Nu dat in coronatijd is, zit een afscheidsconcert er niet in. De band is ‘going to the run’.

De band staat bij mij garant voor puberaal jeugdsentiment. Dat ‘puberale’ past goed bij het gebrekkige wereldbeeld dat ‘Neerlands beste rockband ooit’ - voor wat betreft internationale verkoopcijfers en hitlijstsucces - uitdraagt. Het is een plat wereldbeeld met een voorliefde voor schaars geklede vrouwen, drank- en drugsgebruik - een albumtitel als Tits ‘n ..