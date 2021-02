In gesprek met John Helliwell van Supertramp: ‘Onze muziek had altijd een jazzgehalte’

Saxofonist John Helliwell maakt al sinds 1973 deel uit van de Britse groep Supertramp. Vocalist Roger Hodgson verliet de band, maar als collectief is Supertramp nooit gestopt. John Helliwell zoekt nu muzikaal de spotlights met Ever Open Door, een sfeervol instrumentaal album met saxofoon, strijkkwartet en hammondorgel.

John Helliwell in actie met zijn saxofoon.

Is de mijmerende, melancholieke muziek van dit album uw reflectie op deze tijd?

‘Ik luister graag naar jazz, maar als ik het zelf speel, moet het niet te snel gaan. Toen ik nadacht over het repertoire kwam ik als vanzelf terecht bij deze melodieuze ballads.’

Hoe kwam u op deze ongebruikelijke bezetting?

‘Een jaar of drie geleden kreeg ik het verzoek om de traditional ‘Waly Waly’ te spelen tijdens een kerkelijke huwelijksinzegening. De vader van de bruid zei: ‘Die avond treedt er ook een strijkkwartet op.’ Het leek me een interessante combinatie en ik vroeg een goede vriend om een arrangement te schrijven voor saxofoon en strijkers.

Achteraf was ik zo tevreden over deze samenwerking dat ik een heel album wilde maken in deze stijl. Er ontbrak ..

