Country-duo Florida Georgia Line dropt vijfde studioalbum

Er gingen wat geruchten, want leefden Tyler Hubbard en Brian Kelley - het duo van countryband Florida Georgia Line - in onmin met elkaar? Zo zou het zijn dat de twee verschillend dachten over de Amerikaanse verkiezingen. Kortom, de een was aanhanger van Trump, de ander van Biden. En ja, politieke verschillen kunnen soms behoorlijk persoonlijk worden.

Afijn, of al die geruchten kloppen of niet, de mannen van Florida Georgia Line dropten vorige week ‘gewoon’ hun vijfde studioalbum: Life Rolls On - de titel zegt wellicht genoeg. Dit tussen al hun soloprojecten door. Hubbard en Kelley kennen elkaar van de campus van een universiteit waar ze samen worshipmuziek maakten. Overigens ontstond hun interesse in het maken van muziek in de kerk. In het verleden leverden de muzikanten succesvolle albums als Here’s to the Good Times en Anything Goes en met Life Rolls On hebben ze opnieuw een gedegen album uitgebracht.

‘Voor iedereen die van het leven houdt, van God houdt en ervan houdt om een leuke tijd te hebben’, zo is te lezen in een persbericht. Het album telt prima liedjes, maar..

