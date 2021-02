Het nieuwe album van Tip Jar is echt goed, je gelooft je Nederlandse oren niet

Veel mensen zullen nog niet van hen gehoord hebben, maar vandaag verschijnt het vijfde album van Tip Jar, One Lifetime. Achter die woorden gaan Bart de Win en Arianne Knegt schuil, twee Brabanders die al vanaf 2013 aan americana doen. En dan is het niet alleen de smakelijke combinatie van bluegrass, country, soul, folk en jazz, maar ook nog het zelf schrijven van songs, die zo goed in elkaar zitten dat de componist net zo goed een oude Texaan had kunnen zijn.

Geen wonder dat het duo hulp krijgt van gitaristen als Harry Hendriks, BJ Baartmans en Joost van Es. Bart speelt ook toetsen en verdiende zijn sporen bij Gerard van Maasakkers, Iain Matthews, Walt Wilkins en The Birds of Chicago. Arianne was en is zangeres in Marylou & The Good Old Boys en The Simple Life. Het album telt 11 kraakverse versnaperingen en hopelijk zetten ze dit jaar ook weer live de boel op stelten. Echt goed, je gelooft je Nederlandse oren niet. Emmylou Harris, Willie Nelson, Guy Clark en zelfs de betreurde Johnny Cash of Gram Parsons, ze zouden even blijven staan als dit tweetal op straat optrad.

+ zelf geschreven americana!

+ fris en enthousiast

One Lifetime

Tip Jar. Shine A Light Records / Coast to Coast

