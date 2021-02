Een doorzichtige en gebalanceerde speeltechniek van Wouter Harbers

De organist die pianist werd: Wouter Harbers. Afgelopen jaar ging - niet ondanks, maar dankzij de coronacrisis - zijn grootste droom in vervulling. In plaats van twee geannuleerde concerten in de kleine zaal van het Concertgebouw mocht hij als ‘troostprijs’ een soloalbum opnemen in de grote zaal. Hij moest er wel vijfduizend euro voor op tafel leggen, maar het heeft een mooi resultaat opgeleverd. En om bij het begin te blijven: hij sluit flitsend af met de toccata uit de Suite Gothique van Léon Boëlmann op het fantastische Maarschalkerweerd orgel. Oude liefde roest dus niet.