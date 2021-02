Concerto Barocco: bekend, maar toch verrassend

Het ensemble werd in 2009 opgericht door vijf blokfluitistes die elkaar hadden leren kennen op het Amsterdams Conservatorium. Het kwintet werd vooral bekend nadat het in 2014 drie prijzen had gewonnen in het Internationaal Van Wassenaer Concours voor oude muziek. Daarop volgden tal van tournees en een reeks cd’s van onder meer Spaanse en Engelse consortmuziek en een bewerking van Bach’s Goldberg Variaties.

De nieuwe cd is weer een geslaagd voorbeeld van goede arrangementen die smaakvol zijn uitgevoerd. Arrangementen zijn nodig, omdat voor de combinatie van vijf blokfluiten nauwelijks originele composities bestaan. Op deze plaat staat er maar één, een kleine Sonata van de vrij onbekende Antonio Bertali (1605-1669). Op een werk van Scheidt ..

