Steeds vrijer op toetsen

Chelsea

Plezier in het spelen, probeerde de jazzmusicus en componist Chick Corea door te geven in zijn laatste boodschap. Zelf had hij dat tot het einde. De even eigenzinnige als beroemde toetsenist overleed op 9 februari aan kanker.

Corea werd bekend met een aantal baanbrekende albums rondom 1970: Tones For Joan’s Bones en Now He Sings, Now He Sobs. Daarna veranderde hij de jazz, smeed vrije en experimentele stijlen samen met meer traditionele, haast klassieke jazz, die aanvankelijk herkenbaar bleef: met zijn band Return to Forever en in 1978 met Herbie Hancock in My Spanish Heart. In de jaren tachtig vernieuwde hij elektrische en akoestische jazz, maakte Children’s’ Songs en in 1990 Inside Out - The Mozart Sessions (met Bobby McFerrin). Na in 2001 met het Chick Corea New Trio de plaat Past, Present & Futures (met Avishai Cohen) te hebben gemaakt, ging hij lang door met elektrische, experimentele muziek. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de jazz fusion.

Corea maakte de Fender Rhodes elektrische piano tot beroemd instrument. Op zijn vierde had hij al leren piano spelen. Beïnvloed door jazzartiesten als Dizzy Gillespie, Charlie Parker en Lester Young speelde hij samen met jazzgrootheden als trompettist Miles Davis, pianist Herbie Hancock en bassist Stanley Clarke.

Vanaf de jaren zeventig raakte hij verknocht aan de Scientology-beweging van Ron Hubbard, een kruising tussen kerk en sekte; Corea wilde er een positieve psychologische boodschap uit halen: ‘Ik wil echt verbinding maken met de wereld en ervoor zorgen dat mijn muziek iets voor mensen betekent.’

In Nederland trad Corea op met het Koninklijk Concertgebouworkest en Amsterdam Sinfonietta. Corea trad voor het laatst op in Nederland in 2017, in Rotterdam. De jazzartiest won 23 Grammy Awards, muzikale oscars, waarvan de laatste vorig jaar werd uitgereikt voor het album Antidote, met ‘latin’-muziek, dat hij maakte met zijn Spanish Heart Band. Tot zijn dood bleef hij opgewekt en muzikaal missionair: ‘Ik hoop dat degenen die ook maar enigszins de behoefte hebben om te spelen, schrijven, optreden of anderszins, dat doen. Als het niet voor jezelf is, doe het dan voor de rest van ons. De wereld heeft niet alleen meer artiesten nodig, het is ook gewoon heel leuk.’ <