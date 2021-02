Met de Italiaanse violist Niccolò Paganini heeft Ning Feng geen moeite

Toch was Paganini meer dan een op roem beluste showman. Tal van later bekende componisten raakten sterk van hem onder de indruk en wilden zijn virtuositeit evenaren. Mensen als Robert Schumann en Franz Liszt namen belangrijke muzikale beslissingen in hun leven, nadat ze Paganini hadden gehoord.

Zo is van Liszt bekend dat hij net zo virtuoos wilde worden als Paganini en zijn pianostudie meteen over een andere boeg gooide om dit te bereiken. Wat hem ook is gelukt.

De Italiaan schreef zelf heel wat composities, waarbij hij als begeleidingsinstrument van de viool opmerkelijk vaak de gitaar voorschreef. Maar de bekendste compositie is zijn verzameling van 24 korte solo caprices, die op deze cd zijn te horen.





Een caprice is een springerig werk, waarin een componist muzikaal als het ware alle kanten op kan. Voor Paganini een middel om zijn virtuositeit te etaleren. Zo’n beetje alle viooltechnieken komen in de werkjes voorbij, niet voor niets wordt deze verzameling vaak de ‘vioolbijbel’ genoemd. Ze zijn hondsmoeilijk om uit te voeren, maar weinig violisten zijn daartoe in staat. De Chinees-Duitse violist Ning Feng is zo iemand.

Het is niet voor het eerst dat hij zich met Paganini bezighoudt. Zo was hij al in 2006 de eerste prijswinnaar van het internationale Paganini Concours en bracht hij in 2008, 2010 en 2019 cd’s uit met werken van deze componist.

Ning Feng heeft een brede, volle streek, die ten volle recht doet aan het werk van Paganini, dat er op papier lang niet zo ingewikkeld uitziet, als het klinkt. Voor een deel komt dit door de hoge tempi die de componist voorschrijft.

Violist Ning Feng kan al die technische uitdagingen met gemak aan. Een betere uitvoerder zou de componist zich niet kunnen wensen.

+ afwisselende, springerige muziek

+ knap, smaakvol uitgevoerd.

Paganini - 24 Caprices #1

Ning Feng, violin. Channel Classics