Het geloof zit verweven in Charlie Peacocks nieuwe album Skin and Wind

Charles William Ashworth, beter bekend als Charlie Peacock, is van alle markten thuis: zo is de 64-jarige Amerikaan zanger, songwriter, pianist, sessiemuzikant, producer en auteur. Hij maakte zelf al een aantal gedegen albums als Love Life of The Secret Of Time, maar hielp daarnaast ook heel wat artiesten aan platen.

Peacock is christen en dus stond hij ook aan de basis van nummers van Switchfoot en Amy Grant. Nu heeft hij opnieuw voor zichzelf gekozen en is daar het ingetogen Skin and Wind. Een hoopvolle plaat vol poëzie, zo stelt Peacock zelf. ‘De wind staat voor de tijd, die voorbij vliegt. En dan is er de huid, wat ons bij elkaar houdt, als verbindende factor’, aldus de songwriter in CCM Magazine, een online magazine over hedendaagse christelijke muziek.

Het mooie van dit album is dat het geloof er in verweven zit, bijvoorbeeld in ‘Faith, Hope & Love’, maar dat je in eerste instantie het idee hebt dat je naar een seculiere plaat zit te luisteren. Hierdoor is Skin and Wind meteen toegankelijk voor iedereen. En wie goed gaat ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .