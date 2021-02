De muziek van Elliott Smith is mooi en mysterieus

‘Elliott’ (Steven Paul) Smith (1969-2003) kwam uit Omaha, stad in de Amerikaanse staat Nebraska. Hij maakte een stuk of vijf platen vanaf het titelloze debuut in 1995. Singer-songwriter Smith is vooral bekend van zijn zes nummers voor Good Will Hunting, een film met Matt Damon en Robin Williams, die hem een Oscarnominatie opleverde met ‘Miss Misery’. Als 34-jarige werd hij aangetroffen met twee steekwonden in de borst en een briefje: ‘I’m so sorry - love Elliot, God forgive me.’