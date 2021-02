Nieuw album Fit for a King: God te midden van depressie en suïcide

Onlangs sprak een collega met Groenlinks-Kamerlid Lisa Westerveld, een fervent metal-liefhebber. De collega omschreef haar voorkeursmuziek als ‘duistere tonen’. Waarschijnlijk zal hij dan ook niet veel ophebben met Fit for a King - en dan is The Path nog een relatief positieve plaat. Voorman Ryan Kirby (30) schrijft veelal over depressie en negatieve gedachten, de strijd tegen de demonen in je hoofd. Maar The Path gaat grotendeels over het pad uit die depressie; niet meer die vicieuze cirkel de duisternis in, maar de stappen voorwaarts. Kirby hanteert daarin een bombastische stijl: Facing the thunder, facing the storm up ahead / Only God knows when this journey will end.





Alle bandleden zijn christelijk, ‘maar ik zou liegen als ik onze band een missionair project zou noemen’, zei Kirby onlangs tegenover Hysteria Magazine. Toch kruipt zijn geloof, nou eenmaal een belangrijk deel van zijn leven, regelmatig zijn teksten in. Al moet je bij Kirby dan eerder aan uitroepen van wanhoop als psalm 69 denken, dan lofprijzing als Hillsong. ‘Prophet’ gaat over de radeloosheid na het verlies van een vriend aan suïcide. Prophet, what are your words for me? / Savior, am I too blind to see? If You can create all of the stars / then why can’t You mend a broken heart?

Muzikaal gezien is The Path massief als graniet. In voorgangers ‘Dark Skies’ en ‘Deathgrip’ zat vaker ademruimte en waren de melodieuze ‘clean vocals’ meer aanwezig. Enige metal-ervaring lijkt dus wel vereist om The Path te kunnen verteren. Meermaals wordt het ronduit episch en filmisch, wanneer een grote kerkklok op de maat lijkt mee te doen, zoals in ‘Annihilation’. De nieuwste Fit for a King is bruut en onherbergzaam, maar zorg juist daardoor, zoals metal dat zo goed kan, voor catharsis bij de geoefende luisteraar.





+ behandelt rauwe thema’s

- ‘The Path’ blijft dreunen en geeft geen pauze

The Path

Fit for a King. Solid State Records