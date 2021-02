Sietze de Vries laat zien dat de Lofzang van Maria een onuitputtelijke bron van inspiratie blijft

En het instrument dat hij deze keer heeft uitgekozen, heeft daar erg bij geholpen: het orgel van de Mariendom in het Duitse Hildesheim. Bijna een derde van het aantal stemmen bestaat uit tongwerken, die De Vries uitbundig gebruikt. Het is sowieso een feest om naar zijn spel te luisteren. De Vries brengt het Magnificat ten gehore in drie kleurrijke improvisaties, in een grote orgelsonate (de vierde in a-moll) Van Rheinberger en twee korte werken van J.S. Bach. De Vries speelt steeds zo dat de muziek en het orgel transparant blijven, ook in de donkere liggingen en het volle werk.

De fraaie sonate van Rheinberger wordt in allerlei uitvoeringen nogal eens een dikke brei, maar hier blijft het doorzichtig en aangenaam voor het oor. Een bi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .