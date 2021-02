Fanactie voor zieke George Kooymans

Den Haag

Een jonge fan van Golden Earring is een actie begonnen voor een eerbetoon aan gitarist George Kooymans (72). Vrijdag werd bekend dat de Golden Earring-oprichter lijdt aan de zenuw- en spierziekte ALS. Golden Earring besloot daarop te stoppen. De 18-jarige Sanne van Hoff roept medefans op om herinneringen aan hem op te halen. Alle verhalen bundelt ze in een boek. De oudste rockband van Nederland vierde in 2019 zijn 50-jarig bestaan in de huidige bezetting. <