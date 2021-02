Orkestbewerking geeft Canto Ostinato kleur

De ‘Canto Ostinato’ is een van de populairste klassieke muziekstukken. Componist Simeon ten Holt (1923-2012) bereikte als enige Nederlandse componist de klassieke top 100 aller tijden met dit hypnotiserende werk. Na zijn conservatoriumstudie in Parijs experimenteerde Ten Holt met elektronische muziek, maar in de jaren zeventig koos hij als een van de weinige componisten in zijn tijd voor tonale muziek met herkenbare harmonieën. Ten Holt schreef de ‘Canto Ostinato’ in 1976 voor vier piano’s die patronen moesten spelen die zich herhaalden, maar die ten opzichte van elkaar voorzichtig verschoven, waardoor de muzikale spanning behouden bleef. De herhaling van de muziek roept tranceachtige sferen op en bij uitvoeringen mag het publiek soms matjes meenemen om in liggende toestand volledig op te kunnen gaan in Ten Holts kalmerende klanken.